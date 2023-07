GTA 6 Leak: presunto autore dichiarato incapace di sostenere il processo dagli psichiatri

Ricordate il clamoroso leak di GTA 6 di settembre 2022, che ha inondato il web con un considerevole quantitativo di immagini, video e righe di codice sorgente dell'attesissimo blockbuster in sviluppo presso gli studi di Rockstar? Ebbene, ci sono degli sviluppi sul processo, che vede indagato il diciottenne Arior Kurtaj, accusato d'aver commesso il fatto.

Sono parecchie le accuse che pendono sul diciottenne Arion Kurtaj, presunto membro del gruppo di hacker Lapsus$: stando alle accuse formulate presso il tribunale di Londra, oltre ad aver hackerato Rockstar Games e minacciato con un messaggio su Slack gli sviluppatori di diffondere il codice sorgente di GTA 6, pochi giorni prima avrebbe attaccato anche le compagnie Revolut (dalla quale avrebbe estrapolato i dati di 5 mila clienti) ed Uber (alla quale avrebbe causato 3 milioni di dollari di danni). È inoltre accusato, in partecipazione con un diciassettenne del quale non è stato rivelato il nome, di aver effettuato tra il luglio e il novembre del 2021 attività di blackmailing ai danni del provider BT Group e dell'operatore mobile EE, chiedendo un riscatto di 4 milioni di dollari. Gli stessi due, definiti dall'accusa come dei membri chiave di Lapsus$, avrebbero hackerato anche NVIDIA nel febbraio del 2022 e minacciato la compagnia di diffondere i dati in caso di mancato pagamento. Per il presunto autore del leak di GTA 6 l'accusa conta un totale di 12 reati, nello specifico tre accuse di ricatto, due accuse di frode e sei accuse ai sensi del Computer Misuse Act.

Tutto questo preambolo per dire che, nonostante le pesanti accuse che lo riguardano, Arion Kurtaj è stato dichiarato non idoneo a partecipare al processo dagli psichiatri. Il giovane quindi non sarà processato e, stando a quanto apprendiamo su Reuters, alla giuria ora spetterà il solo compito di determinare se ha commesso o meno gli atti, non potendo emettere un classico verdetto di colpevolezza o non colpevolezza.