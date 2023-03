GTA 6 nuovo leak: sono queste le prime undici località della mappa di Vice City?

Nei giorni scorsi è trapelata la possibile mappa di GTA 6, il nuovo gioco Rockstar dovrebbe (il condizionale è d'obbligo) essere ambientato a Vice City e c'è chi si è divertito a confrontare la Vice City di GTA 6 con la Los Santos di GTA V. Ma c'è di più...

I dataminer hanno scoperto infatti undici nomi di altrettante località della mappa di Grand Theft Auto 6, tra cui Port Gellhorn, Redhill, Sundown, Lake Leonida e Copperhead.

GTA 6 mappa

Port Gellhorn

Ambrosia

Redhill

LO

Sundown

Copperhead

Yorktown

Lake Leonida

Ekanfinika

Hamlet

Domed Hills

Questi sono i nomi di alcune località presenti sulla mappa del nuovo GTA 6 ma purtroppo al momento non sono emerse ulteriori informazioni, i nomi sono stati estrapolati da alcuni file del giga leak di GTA 6 dello scorso autunno ma c'è da dire che si tratta di materiale non definitivo e molte cose potrebbero essere cambiate e/o datate o non aggiornate.

Nel frattempo è emerso anche uno screenshot di GTA 6 che Rockstar Games ha fatto rimuovere, l'immagine ha iniziato a circolare su Reddit e social network prima di scomparire, rimossa a causa di una violazione di copyright richiesta da Take-Two Interactive.

Quando ne sapremo di più sul nuovo gioco Rockstar? Secondo un rumor, GTA 6 verrà annunciato questa estate ma si tratta solamente di una supposizione e non ci sono ancora conferme in merito.