GTA 6: tutti i leak raccolti in un monumentale documento pdf

Complice la grandezza del franchise a cui fa riferimento, le aspettative e la curiosità che ruotano attorno a GTA 6 sono decisamente elevate. L'attenzione si è destata ulteriormente quando GTA 6 è rimasto vittima di un clamoroso leak. Sono seguite altre indiscrezioni e, per fare il punto, alcuni fan hanno creato un unico monumentale file che le contiene tutte.

Il più grande leak di GTA 6 è avvenuto per opera di Arion Kurtaj (teapotuberhacker), che fu dichiarato incapace di sostenere il processo, ma successivamente sono emersi in rete contenuti di vario genere. I fan del gioco si sono dunque riuniti e hanno creato un notevole file pdf di più di 50 pagine con tutte le informazioni emerse.

Come sempre, trattandosi di informazioni non ufficiale, tutto ciò che è stato raccolto nei file in questione è suscettibile di cambiamenti, o potrebbe non esistere nel prodotto finale. Ad ogni modo, il documento si sofferma su numerosi aspetti di GTA 6.

Tra questi, ad esempio, ci sono annotazioni sulla fisica del gioco (acqua e luci), i nomi di tutti i personaggi che compaiono, fra cui i nomi dei due presunti protagonisti, che dovrebbero essere Jason e Lucia. Sono menzionati anche i potenziali brand che potrebbero comparire nel gioco.

Un certo spazio è stato ritagliato anche per approfondire alcune meccaniche di gioco, come la possibilità di depredare le auto, hackerare dispositivi o sporcarsi gli abiti. Al momento vi ricordiamo che per il gioco non è stata comunicata ancora una data di uscita.