GTA 6, ancora leak: Rockstar sta già lavorando ai DLC della campagna principale?

Mentre in rete monta la delusione dei fan di GTA 6 indispettiti dal silenzio di Rockstar, il noto leaker Tez2 arricchisce di anticipazioni il già lungo elenco di indiscrezioni sul prossimo, attesissimo capitolo di Grand Theft Auto: a detta della 'gola profonda', la Grande R starebbe già lavorando ai DLC singleplayer.

Nei mesi scorsi, l'insider ha più volte riferito che l'annuncio di GTA 6 sarebbe davvero imminente, presumibilmente entro la fine del 2023. Nel discutere dell'argomento con i frequentatori di GTAFormus, Tez2 ricorda come "Rockstar pianificò le espansioni della campagna singleplayer di GTA V ben prima del lancio del gioco. I piani, però, cambiarono tra metà e fine 2014: originariamente prevedevano di lanciare tre DLC, ma ce n'erano altri in lavorazione. Il punto è che Rockstar pensava di poter gestire il post-lancio di GTA 5 come aveva fatto con GTA 4, ma la portata del successo di GTA Online fu davvero inaspettata e cambiò le carte in tavola".

Partendo da queste riflessioni, e in base alle informazioni raccolte dalle sue fonti e da quelle di giornalisti come Jason Schreier, Tez2 ritiene che "per Rockstar stavolta non ci sarà nulla di inaspettato con GTA 6. Da quello che abbiamo sentito, Rockstar sta già seguendo un piano di sviluppo che gli consentirà di ridurre il crunch con la pubblicazione di contenuti episodici per il singleplayer, oltre a nuovi aggiornamenti e ad espansioni della mappa. Penso perciò che con GTA 6 vedremo tanti DLC per il singleplayer quanti update 'maggiori' per il comparto online, con la prima grande espansione destinata ad arrivare a uno o due anni dal lancio".

Come di consueto, vi invitiamo a prendere con le pinze ogni genere di anticipazione, teoria o indiscrezione proveniente da sedicenti leaker o insider. Nel lasciarvi ai commenti, vi invitiamo a leggere il nostro ultimo speciale su momenti più epici e le frasi mitiche di GTA 4.