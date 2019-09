GTA 6 Leak: un rumor conferma la protagonista femminile?

Non si fermano i leak su GTA 6: a metà settimana su Reddit una fonte anonima ha rivelato molti presunti dettagli sull'ambientazione, sulla trama, su alcune meccaniche di gameplay e... sui protagonisti del nuovo gioco Rockstar.

A quanto pare Grand Theft Auto 6 rappresenterà un punto di svolta per la serie, permettendo di giocare nei panni di un personaggio femminile. Rockstar sembra aver abbandonato l'idea del trio di personaggi sperimentata in GTA V per puntare su una coppia di fratello e sorella. I due (i cui nomi non sono noti) sarebbe in fuga da Liberty City e nel corso del gioco la loro storia personale subirà importanti stravolgimenti, anche se, ovviamente, non è ancora chiaro in che modo questo avverrà.

Secondo l'autore del leak (che sembra godere di una discreta credibilità su Reddit e ResetERA) il gioco sarà annunciato nell'autunno 2020 mentre non si fa cenno alla data di uscita, che potrebbe essere fissata indicativamente per il 2021 o 2022.

A metà settembre sono trapelate anche delle presunte immagini di GTA 6 che hanno però destato più di un sospetto per la loro palese somiglianza con alcuni screenshot di Grand Theft Auto IV, ovviamente rielaborati ad arte per l'occasione.

Al momento Rockstar non ha commentato il leak (e sicuramente non lo farà, almeno questa è sempre stata la politica aziendale) nel frattempo si inizia anche a parlare di GTA III Remaster!