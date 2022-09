GTA 6 e leak, solidarietà da altri team: ecco l'aspetto dei giochi a inizio sviluppo

Alcuni autori, in particolare, hanno scelto di condividere screenshot o clip video raffiguranti le prime versioni di celebri videogiochi. Paul Erheth , Lead Designer di Control , ha ad esempio condiviso una prima versione dell'apprezzatissima produzione. Nel filmato, che trovate in calce a questa news, possiamo osservare un prototipo estremamente acerbo dell'epopea sovrannaturale di Jesse Faden. Spazio anche all'ultimo capolavoro di Sam Barlow , di cui vi abbiamo parlato nella nostra recensione di Immortality . L'autore si è infatti divertito a mostrare l'aspetto che il thriller ha avuto nel corso dei primi due anni di sviluppo. Non sono poi mancati contributi dagli autori di Cult of the Lamb , recentemente pubblicato con grande successo da Devolver Digital, e di Crypt of the Necrodancer . Tra gli addetti ai lavori, non sono poi mancate citazioni legate ai primi prototipi di produzioni del calibro di Horizon: Zero Dawn o The Last of Us . Una reazione unanime e compatta dall'industria del videogioco, che ha voluto mettere a tacere la falsa convinzione che il comparto grafico rappresenti uno dei focus dei primi anni di sviluppo di un videogioco.

Since graphics are the first thing finished in a video game, and CONTROL won multiple awards for excellence in graphics, here is footage from the beginning of development :)



Full video here: https://t.co/l2g7oPhtk7

🔻 pic.twitter.com/cGnmJZXF5E — Paul Ehreth 🔻 (@bacon_sanwich) September 20, 2022

"Graphics are the first thing finished in a video game"

FYI, here's what IMMORTALITY looked like for the first 2 years where we were focused on getting the A.I. and combat gameplay balanced vs. how it shipped pic.twitter.com/lXoBQeKYUO — Sam Barlow, offering IMMORTALITY (@mrsambarlow) September 20, 2022

Yes..this is what the Last of Us looked like in it's development stages.



Every game you ever played went through this. pic.twitter.com/acNFSRjIAo — Naughty Dog Central (@NaughtyNDC) September 20, 2022

"Graphics are the first thing finished in a video game"



Here's what early versions of Cult of the Lamb looked like pic.twitter.com/F5EyEH6M9r — Cult of the Lamb 🙏🐑👑 OUT NOW (@cultofthelamb) September 20, 2022

"Graphics are the first thing finished in a video game"



Here’s what an early iteration of Rift of the NecroDancer’s yoga minigame looked like pic.twitter.com/U8O42YrV0n — RIFT OF THE NECRODANCER 🎸 (@NecroDancerGame) September 20, 2022

Graphics are the first thing finished in a video game pic.twitter.com/JEjHiOdEzR — RIKUSYO (@RIKUSYO) September 21, 2022