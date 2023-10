GTA 6 leak: storie d'amore e romance, grafica al top e uscita su Nintendo Switch 2

Si continua a parlare del nuovo Grand Theft Auto: secondo un rumor, Rockstar Games starebbe già lavorando sul primo DLC della campagna di GTA 6 ma emergono ora anche dettagli sulle opzioni legate alle romance e al possibile lancio su Nintendo Switch 2.

A parlare delle storie d'amore in GTA 6 è GamingBible, a quanto pare il nuovo gioco di Rockstar Games avrà molte opzioni per le romance e come già trapelato da un precedente leak, i due protagonisti sembrano essere "una coppia di innamorati stile Bonnie e Clyde", a quanto pare però la fedeltà non rientra nel DNA dei due personaggi e quindi possiamo aspettarci rapporti promiscui e poligamia.

Non mancheranno poi le sex worker, che come in passato continueranno ad avere un ruolo di primissimo piano nella storia, a quanto pare anche in questo caso con maggiori opzioni e possibilità rispetto ai precedenti giochi di GTA.

Rockstar Mag ribadisce che GTA 6 avrà una grafica incredibile grazie ai numerosi miglioramenti apportati al RAGE Engine (versione 9.0), come un miglior supporto per la fisica e per gli effetti, una gestione del tempo maggiormente realistica, qualità del rendering più elevata e IA avanzata.

Infine, si parla anche di un lancio di GTA 6 su Nintendo Switch 2: a dirlo è Necro Felipe di Universo Nintendo, sito brasiliano piuttosto celebre, tanto che il suo editor ha 25.000 follower su X. Il giornalista afferma di aver ricevuto una soffiata riguardo l'arrivo del gioco Rockstar Games sulla nuova console Nintendo, tuttavia non ci sono altre notizie a riguardo e dunque si tratta solamente di una indiscrezione interessante ma assolutamente non confermata.