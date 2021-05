GTA 6: un leak svela la presunta mappa ma sembra tutto falso

Nel fine settimana uno sconosciuto account turco denominato "Rockstar Türkiye" (@rockstarturk su Twitter) ha diffuso una presunta mappa di GTA 6 mettendola anche a confronto (parzialmente) con quella di GTA V, in realtà però ci sono pochi dubbi sulla natura dell'immagine.

Quasi certamente si tratta di una mappa del tutto falsa anche stando ai commenti apparsi sotto lo stesso Tweet, l'account inoltre aveva già condiviso una mappa fake (ma diversa da quella ripubblicata nel weekend) esattamente un anno fa, nel maggio 2020.

E' bene chiarire come il profilo in questione non abbia nulla a che vedere con Rockstar Games, non si tratta di un canale social della divisione turca di Rockstar e l'attendibilità della fonte sembra essere piuttosto bassa, avendo pubblicato nel corso dei mesi solamente immagini e artwork poi riconosciuti come falsi o amatoriali.

Questo non vuol dire ovviamente che la mappa in questione non possa essere reale ma le probabilità sembrano essere molto basse, come concordato anche da chi intervenuto nei commenti al Tweet. La scorsa settimana un leak ha svelato la mappa di GTA 6 proponendo numerosi dettagli che farebbero pensare alla concreta possibilità che il nuovo Grand Theft Auto sia ambientato a Vice City, anche in questo caso però nessuna conferma da parte di Rockstar Games.

Secondo vari rumor GTA 6 verrà annunciato solo nel 2022 o 2023, con la compagnia impegnata al momento nelle versioni next-gen di GTA V, ancora prive di una data di lancio.