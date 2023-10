GTA 6: un leak svela la trama e meccaniche ispirate a RDR2. Ci crediamo?

GTA 6 non è ancora stato annunciato ma si continua a parlare insistentemente del gioco Rockstar, in queste ore un (presunto) leak avrebbe svelato dettagli sulla trama del gioco e sulla presenza di nuove meccaniche. Attenzione, quanto riportato di seguito contiene spoiler.

I dettagli in questione sono stati pubblicati su Reddit/GTA 6 ma il post è stato rimosso dai moderatori dopo una richiesta "da parte di qualcuno", la fonte ha quindi condiviso il suo sapere su altri canali. Purtroppo non ci sono indizi riguardo la natura della fonte e non sappiamo se sia affidabile o meno, riportiamo il leak per dovere di cronaca ma vi invitiamo a prenderlo con le pinze.

Iniziamo dalla trama, a quanto pare la storia inizia con Lucia (presunta protagonista femminile di GTA 6) che abbandona un bambino in un bar/pasticceria prima di compiere una rapina in banca. Lucia viene quindi arrestata dopo aver commesso il crimine ma del bambino (o bambina?) non si saprà più niente, la scena compare solamente come flashback dal momento che come sapete non ci sono bambini nel mondo di GTA.

Trascorso qualche anno, Lucia torna in libertà e viene accolta fuori di prigione da Jason, che la coinvolgerà in altre azioni criminali, i due poi si innamoreranno tentando una fuga rocambolesca. I due avrebbero un covo chiamato "The Vault" dove passano la maggior parte del tempo per pianificare il da farsi, la prima missione vedrebbe Jason inseguire un aereo con a bordo uno spacciatore dell'Est Europa, il carico però finisce in mare e Jason e dovrà nuotare a lungo per cercare di recuperarlo.

Si parla anche di una nuova meccanica di rilevamento dei pericoli, apparentemente ispirata all'Eye Targeting di Red Dead Redemption 2. Questa meccanica verrebbe introdotta per la prima volta nella missione della rapina al ristorante Hanks Waffles, vista anche nei video leak del 2022. Infine, anche la ricerca di luoghi, oggetti e bersagli sulla mappa avrebbe subito grandi modifiche ispirandosi anche in questo caso a RDR2.

Quanto riportato corrisponde al vero? Lo scopriremo in futuro, nel frattempo sono in molti a sperare nella pubblicazione del primo trailer di GTA 6 a ottobre.