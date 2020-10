GTA 6: un leak ha svelato la mappa del nuovo gioco Rockstar?

Su 4Chan e Reddit sta circolando quella che sembra essere la mappa di GTA 6 vista dall'alto, sebbene al momento si tratta solamente di teorie e speculazioni e non sappiamo quanto il materiale trapelato sia effettivamente legato al gioco Rockstar.

La mappa sembra essere la versione aggiornata di una prima immagine pubblicata nel 2018 e mai considerata seriamente da insider e leaker, tuttavia questa nuova immagine sembra essere piuttosto realistica, almeno stando alla lunga analisi pubblicata su GTA Forums, dove si esclude il possibile utilizzo di software di mappatura.

C'è anche chi ha paragonato il leak della presunta mappa di GTA 6 con le anticipazioni della mappa di Red Dead Redemption 2, trapelata sui medesimi canali (4Chan e Reddit) nel 2016 e inizialmente snobbata, salvo poi rivelarsi effettivamente autentica.

Difficile dire come stiano le cose al momento, Rockstar Games ovviamente non ha commentato il leak e del resto la compagnia non ha neanche mai annunciato il nuovo gioco della serie. Secondo alcuni indizi GTA 6 sarà ambientato a Vice City ma anche in questo caso si tratta solo di speculazioni non supportate da indizi concreti. Rockstar Games porterà GTA 5 e GTA Online su console di nuova generazione nel 2021, l'attesa per Grand Theft Auto 6 potrebbe dunque essere ancora lunga.