GTA 6: il leak sul trailer ha fatto arrabbiare il Community Manager di Halo

L'annuncio del periodo di pubblicazione del primo trailer di GTA 6 è stato anticipato da un leak di Jason Schreier, il giornalista più influente del settore videoludico. John Junyszek, Community Manager di 343 Industries, non ha tuttavia gradito la spifferata della penna di Bloomberg.

A Junyszek, che si occupa di gestire la comunità di Halo Infinite, non è andato per nulla giù il leak di Schreier, che a suo dire avrebbe rovinato il lavoro dei numerosi sviluppatori di Rockstar Games che da anni lavorano al prossimo Grand Theft Auto. A farlo arrabbiare, in ogni caso, non è stato il noto giornalista, piuttosto coloro che gli hanno spifferato tutto in anticipo. Il suo lungo post su X comincia infatti così: "Le persone che hanno chiesto di non essere identificate poiché non autorizzate a parlare pubblicamente hanno deciso di sabotare diversi anni di duro lavoro dei propri colleghi".

Ha poi continuato: "Immaginate. Voi e i vostri colleghi state sognando questo momento fin dal primo giorno. Ora che il gioco è quasi pronto, interi team hanno cominciato a lavorare per fare in modo che quell'annuncio possa trasformarsi in qualcosa di davvero memorabile per i fan, lo studio e l'intera comunità di videogiocatori. Poi, poco prima dell'annuncio, qualcuno decide di rovinare tutto - derubando milioni di fan (e il team con cui è stato in trincea) della presentazione che meritano. Tutto per colpa di una sola persona. Non siate quella persona. Lasciate che i bei momenti siano dei bei momenti".

L'opinione di Junyszek ha generato commenti contrastanti. Da un lato c'è chi gli ha dato ragione schierandosi al suo fianco, dall'altro invece chi ha provato a ridimensionare la gravità dell'accaduto. Secondo Tom Warren, ad esempio, questo leak difficilmente rovinerà anni di lavoro, una cosa che avrebbe invece fatto il leak del codice di gioco, degli screenshot e dei video di GTA 6 avvenuto lo scorso anno. Il Community Manager di Halo, di tutta risposta, ha ammesso che il leak del codice è stato un atto ben peggiore, ma ha anche invitato a non sottovalutare ciò che è accaduto quest'oggi, che avrebbe privato i fan di un momento di sorpresa e meraviglia.