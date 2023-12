GTA 6: quali leak sono veri e quali falsi? Il punto della situazione dopo il primo trailer

Rockstar Games ha pubblicato il primo trailer di GTA 6, permettendoci di dare una prima occhiata al nuovo Grand Theft Auto. E inoltre, possiamo ancora capire quali leak erano veri e quali invece si sono rivelati completamente errati.

Partiamo con il leak sui protagonisti di GTA 6, che possiamo ritenere attendibile, anche se ci sono ancora alcuni aspetti da chiarire. Si parlava di una coppia, inizialmente si pensava che i due fossero fratello e sorella ma in realtà alcune sequenze sembrano smentire categoricamente questa ipotesi, rafforzando anzi l'idea della coppia romantica stile Bonnie e Clyde. La ragazza vista nel trailer si chiama Lucia (come emerso dai leak) mentre il nome del protagonista maschile non è stato confermato, sempre secondo le anticipazioni dovrebbe chiamarsi Jason o James, ma nel video non c'è traccia di un nome ufficiale.

Prese in pieno anche le voci che volevano Lucia chiusa in un istituto penitenziario per un reato non meglio specificato. Si parlava anche di un bambino che Lucia ha dovuto abbandonare a causa del suo stile di vita sopra le righe, ma nel video non si accenna a questo particolare. Oltretutto, sarebbe la prima volta che un bambino compare in GTA. Per quanto riguarda l'ambientazione invece, viene confermata Vice City come location principale di GTA 6, come già ampiamente anticipato, è una sorpresa invece la presenza di altre aree esplorabili dello stato di Leonida (versione reimmaginata della Florida), allo stato attuale però non c'è modo di conoscere la dimensione della mappa. Relativamente alla finestra di lancio, trovano conferma i leak che volevano GTA 6 in uscita solo nel 2025, con il gioco Rockstar non ancora pronto per vedere la luce nel corso del prossimo anno.

Confermato anche il leak di Tom Henderson sulle piattaforme di GTA 6, l'insider è stato tra i primi a parlare di un gioco 100% next-gen in uscita solo su PS5 e Xbox Series X/S (e forse dopo su PC, ma Rockstar non ha accennato nulla in merito) escludendo totalmente il lancio su PS4 e Xbox One. In generale possiamo dire che i leak legati all'ambientazione e sopratutto ai personaggi si sono rivelati veritieri (mentre attendiamo di scoprire il nome del protagonista maschile) mentre è troppo presto per commentare qualsiasi anticipazione emersa legata al gameplay.