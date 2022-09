GTA 6, ancora leak: nuovi video mostrano mappa, veicoli e conversazioni con NPC

Il poderoso leak di GTA 6 sta generando un quantitativo incredibile di video e immagini, al punto che è davvero difficile starci dietro. Mentre continuiamo ad attendere una conferma reale dell'autenticità del materiale, qui vi proponiamo un'altra selezione di contenuti che mettono in risalto diversi aspetti della build preliminare trafugata.

Come abbiamo già avuto modo di vedere, i contenuti condivisi sembrano confermare il report estivo di Schreier, che già diversi mesi fa aveva parlato di Vice City come ambientazione e della presenza di due personaggi giocabili, un maschio e una femmina chiamati Jason e Lucia. Ebbene, sulla base delle immagini del leak, c'è chi crede di aver rintracciato l'attrice che ha dato le sembianze e la voce alla donna, ossia Alexandra Cristina. Guardate il confronto in basso e diteci cosa ne pensate. Altri video, che trovate tutti allegati a questa notizia, mostrano stralci di mappa, il veicolo della polizia, gli interni dettagliati di un'automobile (una Pegassi per la precisione) e una conversazione a bordo piscina, che ricorda le interazioni con gli NPC viste in Red Dead Redemption 2.

Nel momento in cui vi scriviamo, si contano oltre 90 video in circolazione sul web. Alcuni girano su PlayStation 4, altri su PC con le schede video più disparate, dalla NVIDIA GeForce GTX 1080 fino alle più recenti RTX 3060 Ti e RTX 3080. Sebbene non sia possibile escludere l'ipotesi fake, il quantitativo spropositato di materiale diffuso e le 10 mila righe del codice sorgente divenute pubbliche suggeriscono tutt'altro. È possibile che in Rockstar Games stiano passando dei brutti momenti mentre vi scriviamo...