GTA 6: 'lo sviluppo è nel caos, molti fan rimarranno delusi', stando a un insider

Non pago delle considerazioni sul possibile approccio alla The Last of Us per Star Wars Eclipse, il sedicente insider AccNGT si riaffaccia sui social per fornire delle anticipazioni su GTA 6 e sul suo sviluppo.

Nel riallacciarsi alle ultime riflessioni sul cambio di tono e di direzione di GTA 6 presagito da un fondatore di Rockstar, la "gola profonda" si rivolge direttamente agli appassionati di Grand Theft Auto per metterli in guardia e invitarli a prepararsi per quelle che, a suo dire, potrebbero essere delle cocenti delusioni.

Stando all'insider, infatti, "alcune persone non si rendono conto di quanto possa essere caotico lo sviluppo di GTA 6. Penso davvero che molti appassionati rimarranno fortemente delusi da alcuni aspetti del gioco, anche se non dal punto di vista prettamente grafico".

Alla luce di queste anticipazioni provenienti, a detta dell'insider, da una fonte interna a Rockstar, tutto lascia presagire che "se GTA 6 verrà annunciato ufficialmente alla fine di quest'anno o all'inizio del 2022, ci sarà davvero da preoccuparsi". Il reveal di GTA 6 in questo lasso di tempo, lascia intendere l'insider, significherebbe assistere all'annuncio di un progetto non ancora pronto e, quindi, inevitabilmente destinato a deludere le enormi aspettative dei fan.

Come di consueto, invitiamo chi ci segue a prendere con le dovute cautele questo genere di indiscrezioni e di considerarle per ciò che sono, ossia dei rumor provenienti da fonti di dubbia attendibilità. Ben diverso è invece il discorso riguardante le ultime notizie su GTA Online The Contract, la prossima espansione narrativa del multiplayer di GTA V con Franklin e Dr. Dre annunciata ufficialmente da Rockstar nei giorni scorsi.