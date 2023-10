GTA 6: il logo suggerito dai leak ha cinquanta sfumature di viola

Nel riallacciarsi agli ultimi leak di GTA 6 sulla trama e le meccaniche di gameplay, un redditor ha provato a ricostruire il probabile aspetto del logo del prossimo, attesissimo capitolo di Grand Theft Auto.

Partendo proprio dalle anticipazioni condivise dall'ultimo, sedicente leaker di GTA 6, il frequentatore di Reddit conosciuto come Aurum616 ha ricostruito l'aspetto ipotetico del logo del nuovo Grand Theft Auto.

Ovviamente, si tratta di un aspetto relativamente secondario (anzi, persino trascurabile) del lavoro che sta svolgendo Rockstar per dare forma al suo prossimo kolossal free roaming, ma comunque importante in funzione dell'attesa spasmodica degli appassionati e dell'importanza dell'IP. Ebbene, stando a quanto suggerito dai leak, il logo di GTA 6 dovrebbe assumere un aspetto molto simile a quello di Grand Theft Auto V, ma con diversi elementi di rottura rappresentati, ad esempio, dal font utilizzato per rappresentare a schermo il 6 in numeri romani e, soprattutto, dal colore predominante.

Il redditor Aurum616 ha così disegnato il logo di GTA 6 partendo dal colore viola espresso dai valori esadecimali trapelati dagli ultimi leak, per poi arricchirlo di dettagli utilizzando i colori complementari e ulteriori gradienti di viola e rosa. Sempre in base ai leak, l'annuncio di GTA 6 dovrebbe arrivare a ottobre, da qui l'interesse suscitato dalle ultime indiscrezioni e l'entusiasmo della community testimoniato da questi 'esperimenti cromatici' sul design del logo.

Mentre aspettiamo l'annuncio di Rockstar Games e le primissime informazioni ufficiali su GTA 6, vi invitiamo a restare sulle pagine di Everyeye.it per ripercorrere la storia della leggendaria IP della Grande R con il nostro speciale sui 5 dettagli più assurdi e incredibili della serie di Grand Theft Auto.