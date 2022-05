GTA 6 è ancora lontano: Take-Two suggerisce la finestra di lancio

Ieri avrete sicuramente letto del report finanziario di Take-Two relativo all'ultimo anno fiscale. Oltre ad averci permesso di scoprire l'esistenza della GTA Trilogy per dispositivi mobile, i documenti diffusi dall'azienda potrebbero aver svelato in che periodo potremo finalmente mettere le mani su Grand Theft Auto 6.

Alcuni utenti hanno letto con grande attenzione i file che Take-Two ha pubblicato per gli azionisti, i quali non solo ci hanno fornito informazioni molto interessanti sulle vendite delle principali proprietà intellettuali nelle mani del publisher, ma ci hanno anche dato qualche input sul futuro. Sembrerebbe infatti che, leggendo i documenti, emergerebbe l'intenzione di Take-Two di far arrivere Grand Theft Auto 6 sugli scaffali a cavallo tra l'anno fiscale 2024 e il 2025. In poche parole, dobbiamo escludere con una certa sicurezza che l'attesissimo sesto capitolo della serie Rockstar Games possa arrivare prima della fine del 2023 ed è molto più probabile che il suo arrivo sia previsto in un secondo momento.

In attesa che il team di sviluppo decida almeno di annunciare il gioco in maniera ufficiale, vi ricordiamo che GTA 6 ha già battuto un record malgrado la sua uscita sia prevista tra qualche anno. Sapevate che, secondo alcuni utenti, ci sarebbe un indizio su GTA 6 nascosto in GTA San Andreas Definitive Edition?