GTA 6: Lucia piace a tutti, anche a Michael De Santa di GTA 5

Tra gli elementi più apprezzati del primo trailer di Grand Theft Auto VI c'è soprattutto Lucia, una dei protagonisti del nuovo episodio della serie Rockstar Games: già solo da un singolo filmato la ragazza ha conquistato gran parte di critica e pubblico, che non vede l'ora di conoscere più a fondo il personaggio.

E così, mentre i fan provano a capire chi è l'attrice che interpreta Lucia di GTA 6, la nuova protagonista fa colpo anche su un appassionato molto speciale: Ned Luke, interprete di Michael De Santa nell'acclamato Grand Theft Auto V. Nel corso di un'intervista con IGN.com, il doppiatore ha manifestato tutto il proprio entusiasmo per il personaggio: "Lucia è tosta, amico! Sembra davvero interessante nel trailer", esclama Luke per poi lanciare una frecciata a chi accusa Rockstar di essersi piegata alla propaganda woke con l'inclusione di una protagonista femminile.

"Ci sono un sacco di clown là fuori che accusano Rockstar di essere diventata woke. Anzitutto già ci sono state altre protagoniste femminili in passato, semplicemente non con una portata così grande come in questo caso", aggiunge Luke ricordando che già alle origini della serie, nello specifico nella versione PC del primissimo Grand Theft Auto, era possibile giocare nei panni di una donna.

Per il momento ancora non è chiaro se in GTA 6 tornerà anche Michael De Santa oppure no, sempre interpretato da Ned Luke: vi piacerebbe un suo ritorno in scena?