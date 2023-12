GTA 6: Lucia prima protagonista femminile di GTA? Non proprio

Uno degli aspetti più apprezzati del primo trailer di Grand Theft Auto VI è stato la sua nuova protagonista femminile: Lucia di GTA 6 ha ricevuto un'accoglienza super dai giocatori che già da ora sembrano amarla profondamente. Ma è corretto considerarla il primo personaggio donna giocabile nella serie targata Rockstar Games?

Tecnicamente no, Lucia non è la prima protagonista femminile di un Grand Theft Auto ed i fan della prima ora del brand con tutta probabilità lo sanno molto bene: già il primissimo GTA del 1997 permetteva di affrontare l'avventura nei panni di una donna. Anzi, era possibile giocare scegliendo tra quattro diversi nomi disponibili: Divine, Katie, Mikki e Ulrika, che andavano ad affiancare i personaggi maschili Bubba, Kivlov, Travis e Troy, per un totale di 8 differenti personaggi tra cui scegliere nel GTA originale. In ambito gameplay, però, le quattro donne condividevano la stessa identica caratterizzazione visiva e non avevano nessuna personalità particolare.

La differenza tra i personaggi femminili del primo GTA e Lucia di GTA VI risiede proprio in questo: le quattro ragazze erano semplici avatar nel capitolo originale della serie, laddove invece la nuova arrivata appare già da ora come una figura ben definita e con una propria personalità marcata. Non si tratta dunque del primo personaggio donna giocabile a tutti gli effetti in un GTA, ma in un certo senso Lucia si potrebbe considerare la prima, vera protagonista di un episodio della serie.

Sempre a proposito di curiosità, GTA 6 potrebbe anche offrire animali domestici, almeno stando a un dettaglio emerso dal primo trailer.