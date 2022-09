GTA 6: la mappa di Vice City sarà il doppio rispetto a GTA 5? Indizi dal gigaleak

Da alcuni giorni a questa parte non si fa che parlare dell'enorme leak che ha colpito GTA 6, con Rockstar che ha confermato la veridicità del materiale trafugato ed al contempo assicurato che lo sviluppo dell'ambizioso progetto non subirà ritardi a lungo termine.

I video trapelati in rete, per quanto tratti da una build estremamente arretrata del gioco, stanno fornendo degli indizi agli utenti più curiosi, che stanno inevitabilmente facendo le prime congetture su GTA 6 e tutti gli aspetti che lo riguarderanno. Uno degli elementi più importanti dell'open world sarà, ovviamente, la mappa.

Il leak sembra innanzitutto confermare che sarà Vice City la principale ambientazione del titolo, anche se in passato si è vociferato di altre città e ambientazioni da visitare. Prendendo spunto dagli indizi forniti dal materiale video, sembra che la versione fittizia di Miami che già abbiamo amato in passato possa essere oltre il doppio della Los Santos di GTA 5.

I video trapelati mostrano una serie di coordinate, progettate per indicare agli sviluppatori che lavorano sulla build di GTA 6 dove si trovano all'interno della mappa. Usando queste coordinate, i fan di GTA credono che si possa costruire una panoramica delle dimensioni e del contenuto di GTA 6. Una coordinata, ad esempio, mostra la posizione del giocatore come "-7191". Sebbene la stessa costruzione geografica di Vice City non sarà un rettangolo perfetto, è probabile che l'intero mondo di gioco di GTA 6 sarà costruito all'interno di una griglia rettangolare. Ciò suggerirebbe che oltre a "-7191" ci sarà anche un "+7191".

"Quindi, per quanto posso vedere e supporre, potremmo avere una mappa di 14.382 x 14.382 unità, se assumiamo che la coordinata 0.0 sarà il centro della mappa", afferma il redditorJumbo04. "Sembra che un'unità di coordinate corrisponda a circa un metro. Se la coordinata 0.0 fosse al centro della mappa, ciò potrebbe significare che la superficie totale potrebbe essere di circa 206.8 chilometri quadrati, o 79.9 miglia quadrate". In confronto, Jumbo04 stima che la mappa di GTA 5 sia di circa 80 chilometri quadrati, o 31 miglia quadrate, dato fornito già dal canale YouTube MetaBallStudios.

Jumbo04 ha anche iniziato a calcolare la disposizione delle varie località che potrebbero essere trovate nella nuova Vice City: pare che l'aeroporto, il centro e l'iconica Ocean Drive saranno tutti vicino al centro città, mentre Key Island sarà situata all'estremo sud. Questa approssimazione non combacia però con l'originale GTA Vice City del 2002.

Rockstar ha dichiarato che il leak non influenzerà lo sviluppo di GTA 6, ma dei rumor parlano di rinvii interni a breve termine della produzione per potersi concentrare maggiormente sulla sicurezza dei propri software.