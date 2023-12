GTA 6 e il mistero dello striscione: che cos'è Nine 1 Nine?

Sebbene il Trailer 1 di Grand Theft Auto 6 duri solo 90 secondi, Rockstar Games ha inserito numerosi dettagli ed easter egg, alcuni dei quali devono ancora essere decifrati dagli appassionati.

Uno di questi è il misterioso striscione agganciato all'aeroplano che appare nelle sequenze iniziali del filmato.

Ecco di seguito la dicitura riportata sul lungo striscione:

"Nine 1 Nine – Why sixtynine When You Can Nine 1 Nine?"

Come ben saprete, è improbabile che il team di sviluppo abbia inserito questo dettaglio in maniera casuale ed è probabile che voglia comunicare ai giocatori qualche informazione sul mondo di gioco. Stando alle teorie dei fan, potrebbe trattarsi di un modo per annunciare un nuovo brand facente parte del mondo creato da Rockstar Games. Secondo gli appassionati, infatti, i riferimenti al sesso potrebbero suggerire che il 919 sia un noto Night Club di Vice City. Esiste però anche una seconda teoria, poiché c'è chi sostiene che possa trattarsi di una parodia di un vero Night Club di Miami, ossia il E11EVEN. Dopotutto nel trailer di GTA 6 ci sono tanti riferimenti a fatti realmente accaduti in Florida e non ci stupirebbe se fosse davvero una versione alternativa del locale a luci rosse.

Ovviamente c'è anche chi pensa che possa trattarsi di un indizio sulla data d'uscita, che potrebbe essere fissata al 19 settembre 2025 (settembre è il nono mese dell'anno), ma è davvero improbabile che sia così.