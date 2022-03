GTA 6 con Battle Royale, tre personaggi e similarità con RDR2: nuovo rumor

Rockstar Games ha confermato di essere al lavoro su GTA 6, tuttavia ad oggi non sono state diffuse informazioni ufficiali sul nuovo, attesissimo episodio della serie di Grand Theft Auto. Nel mentre attendiamo aggiornamenti da parte della software house, è comparso un nuovo presunto leak sulle pagine di reddit.

Stando a quanto riportato dall'utente GTA_VI_Leak, che apparentemente fa parte di una compagnia che collaborerà con Rockstar e Take-Two per la campagna pubblicitaria del gioco, la nuova iterazione della serie presenterà importanti novità tanto nel single player quanto nella componente multigiocatore.

Viene innanzitutto specificato che il marketing promozionale costerà un totale di 100 milioni di dollari, mentre per lo sviluppo sono stati stanziati 500 milioni di dollari, con Rockstar che ha effettuato delle sessioni di scouting in posti come Messico, Giamaica e Brasile.

Passando ai contenuti, il sedicente leaker conferma che ci saranno diverse mini-giochi all'interno dei Casino, tra cui quelli dedicati alle Slot machine, al Blackjack, al poker Texas Hold’Em e altro ancora. La campagna vedrà la presenza di tre personaggi principali: Rose, Kacey e Ricardo. Tutti e tre avranno le loro peculiarità, e interagiranno ad esempio in maniera differente con gli NPC e reagiranno in generale al mondo circostante in modi diversi.



Il single player erediterà alcune delle caratteristiche già viste in Red Dead Redemption 2. A titolo di esempio, un personaggio ben riposato, non affamato e non stressato avrà una salute massima effettiva del 100%. Il gioco dà la priorità alla statistica del "danno", ma tiene conto anche delle altre condizioni. Questo significa che anche il semplice correre è pericoloso per la salute in GTA VI, secondo il presunto insider.



Per quanto riguarda il comparto multiplayer, sembra che il gioco includerà una modalità di tipo battle-royale in cui 100 giocatori che occuperanno un'area della mappa e un uragano mortale spingerà lentamente in un unico punto. I giocatori possono trovare armi in auto, edifici, ecc. e combattere fino a quando non si conclude la partita. Il post include numerose altre informazioni sulla struttura del gioco, sui personaggi e altro ancora e potete consultarle a questo indirizzo.

Per quanto sia in apparenza ben dettagliato, vi invitiamo a prendere con le dovute cautele quanto riportato, in quanto non siamo in grado di verificarne l'autenticità. Nelle scorse settimane, lo YouTuber xQc ha affermato che lo sviluppo di GTA 6 è quasi ultimato e di aver già giocato in anteprima alla nuova fatica di Rockstar Games.