GTA 6, qualcosa si muove? Il presunto doppiatore del protagonista è a Miami

Sono anni che si legge il nome di Grand Theft Auto 6 in rete, nella maggior parte dei casi accompagnato da rumor e speculazioni prive di fondamento, ma da qualche tempo a questa parte ci stiamo imbattendo in indizi all'apparenza ben più concreti del solito.

Il clamoroso leak di GTA 6 di settembre 2022 è stato solo l'inizio. Recentemente, abbiamo visto Rockstar Games dare il via alla ricerca di un nuovo diretto del doppiaggio, una mossa che celerebbe un significato ben più ampio: secondo la teoria più accreditata, la compagnia di sviluppo avrebbe finalmente completato la sceneggiatura di GTA 6 e si starebbe dunque preparando a procedere al doppiaggio. Le attenne dei fan si sono drizzate ancor di più quando qualche giorno fa Bryan Zampella ha pubblicato una foto su Instagram da Miami. Sappiamo cosa vi state chiedendo: ma chi è Bryan Zampella?

Il nome probabilmente vi è nuovo, a meno che non stiate seguendo in maniera molto attenta tutto il chiacchiericcio attorno a Grand Theft Auto 6. Trattasi di un attore che da qualche anno a questa parte si diverte a stuzzicare i fan di GTA. Nel 2016 ha pubblicato una foto assieme Joseph L. Rubino, che all'epoca lavorava per Rockstar Games in qualità di Camera Artist, mentre l'anno scorso ha usato l'hashtag #ViceCity, lasciando intendere di essere in qualche modo legato alla serie. Dopo questi indizi, è arrivato il suddetto leak di GTA 6. Il materiale trapelato mostrava i due presunti personaggi principali, Jason e Lucia: ebbene, il protagonista maschile denota una grande somiglianza con l'attore, dunque s'è dunque diffusa una credenza secondo la quale Jason sarebbe interpretato proprio da Jason Zampella.

Giungiamo ai giorni nostri e ritroviamo Zampella fare bella mostra di sé in quel di Miami, la città che ha ispirato Vice City, la presunta location di GTA 6. La foto è priva di descrizione, come se il suo obiettivo fosse proprio quello di alimentare speculazioni d'ogni sorta. Che ci fa Zampella a Miami? Che si stia preparando alla campagna marketing di Grand Theft Auto 6? In tal caso, il gioco potrebbe essere meno lontano di quanto si potrebbe pensare. Oppure ci sta solamente prendendo in giro? Solo Rockstar Games può dircelo con certezza, dunque non possiamo far altro che prendere nota di quest'atro avvenimento e continuare a pazientare nell'attesa di notizia ufficiali.