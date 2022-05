GTA 6, il reveal si avvicina? Take-Two suggerisce di 'rimanere sintonizzati'

Nel mentre il nuovo report finanziario della compagnia ha evidenziato un successo senza freni per GTA 5, i fan della serie open world si chiedono quando sarà effettivamente presentato GTA 6, che sappiamo essere in via di sviluppo presso gli studi di Rockstar, come confermato dalla stessa software house.

Nel corso dell'ultimo podcast di Excelsior è stato intervistato il CEO di Take-Two Interactive, Strauss Zelnick. Tra i vari argomenti affrontati nel corso della discussione, è stato ovviamente tirato in ballo anche GTA 6. Quando avremo l'occasione di ammirare per la prima volta il prossimo ambizioso capitolo del franchise che ad oggi conta 375 milioni di copie vendute in tutto il mondo?

Zelnick, sfortunatamente, è stato di ben poche parole, consigliando semplicemente ai fan di "rimanere sintonizzati". Di certo non la risposta in cui i giocatori speravano, tuttavia le parole potrebbero suggerire che un reveal non sia poi così tanto lontano come si potrebbe invece temere, anche alla luce del successo continuativo di GTA 5. Un recente leak aveva suggerito che GTA 6 sarebbe stato presentato venerdì 13 maggio ma, come abbiamo visto, non è giunta alcuna novità sul progetto.

Insomma, non ci resta che continuare ad attendere come facciamo ormai da un bel po' di tempo, nella speranza comune che Rockstar si decida a presentare al mondo la sua nuova colossale opera videoludica.