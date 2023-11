E se GTA 6 non si chiamasse davvero così? Il titolo potrebbe essere differente

Da anni ci riferiamo al nuovo episodio della serie Grand Theft Auto chiamandolo GTA 6, ma la verità è che non c'è alcuna certezza che si intitolerà effettivamente così. Ad incrementare i dubbi al riguardo ci sta pensando la stessa Rockstar Games nei suoi comunicati ufficiali.

È senz'altro comodo riferirsi al prossimo gioco come GTA 6, specialmente se pensiamo all'ordine di pubblicazione degli episodi più recenti della serie: gli ultimi due sono stati intitolati Grand Theft Auto 4 e Grand Theft Auto 5, dunque il numero 6 appare come la naturale prosecuzione.

La verità è che non c'è alcuna certezza al riguardo. Rockstar Games ha parlato ufficialmente del gioco solamente in due occasioni e in entrambi i casi non ha utilizzato la numerazione: la prima volta il 4 febbraio 2022, definendolo come "il prossimo capitolo della serie Grand Theft Auto" e la seconda volta pochi giorni fa, l'8 novembre 2023, chiamandolo "il prossimo Grand Theft Auto". Per questo motivo, sui social ha cominciato a serpeggiare un'ipotesi secondo la quale Rockstar potrebbe aver messo da parte la numerazione tradizionale per dare al gioco un titolo diverso, esattamente come ha già fatto negli anni 2000 dopo Grand Theft Auto 3, lanciando dapprima GTA: Vice City e poi GTA: San Andreas.

Sui social si sta comunque diffondendo anche l'altra scuola di pensiero, quella che reputa Grand Theft Auto 6 come il titolo più probabile: alcuni utenti di Reddit hanno fatto notare che l'anno scorso, quando Rockstar Games ha chiesto la rimozione dei leak per questioni di copyright, si è riferita alle autorità competenti citando in maniera specifica "GTA VI": un indizio che secondo i sostenitori di questa teoria non ha bisogno di ulteriori commenti.

Per fortuna non manca ancora molto alla presentazione ufficiale del gioco. L'attesa è durata dieci lunghi anni, ma per fortuna terminerà a dicembre, quando Rockstar Games mollerà il primo trailer di GTA 6 (o del prossimo GTA). Occhi puntati sui Game Awards, che al momento appaiono come il palcoscenico più papabile.