GTA 6 non distrae Rockstar da GTA Online: previsti colloqui diretti con i giocatori

Nonostante la maggior parte dei suoi dipendenti siano comprensibilmente concentrati sullo sviluppo di Grand Theft Auto 6, Rockstar Games non si è affatto dimenticata della sua gallina dalle uova d'oro, GTA Online, che a distanza di molti anni dal lancio si trova ancora sulla cresta dell'onda.

Con l'obiettivo di continuare a migliorare un prodotto che ha già catturato decine e decine di milioni di videogiocatori in tutto il mondo, Rockstar Games intende contattare in maniera diretta dei singoli utenti per conoscere la loro opinione su GTA Online e discutere di eventuali miglioramenti all'esperienza di gioco.

"Come parte del nostro costante impegno nel miglioramento dell'esperienza di gioco, stiamo cercando di organizzare un numero limitato di colloqui faccia a faccia con dei giocatori selezionati per parlare della loro esperienza in Grand Theft Online", si legge nelle mail che stanno arrivando in queste ore ad ai prescelti. A detta di Rockstar Games, tali colloqui dovrebbero durare all'incirca un'ora ciascuno per poi ricompensare gli utenti intervistati con un premio di 2 milioni di GTA$ da spendere in GTA Online. Prima di accedere al colloquio diretto, che ovviamente è facoltativo, gli stessi giocatori sono chiamati a completare anche un questionario testuale, il cui completamento garantisce invece 250 mila GTA$.

Si tratta di un'iniziativa sicuramente lodevole. Qualcuno tra voi ha ricevuto la comunicazione? Chissà che Rockstar Games non voglia fare tesoro del feedback anche per il futuro Grand Theft Auto 6, che immagiamo sia destinato ad offrire anche una modalità multigiocatore come il suo diretto predecessore.

A proposito del prossimo gioco della serie, un freschissimo report di Kotaku ha gettato qualche ombra sull'andamento dello sviluppo di GTA 6.

