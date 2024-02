GTA 6 non fa paura ad Ubisoft, stando alle parole di Yves Guillemot

Nel corso delle ultime ore abbiamo assistito all'arrivo di nuovi dettagli sulle prossime uscite di Ubisoft in occasione di un report finanziario, il quale ci ha permesso anche di scoprire un interessante punto di vista di Yves Guillemot sull'uscita di un colosso come Grand Theft Auto 6.

Sembrerebbe che gli azionisti abbiano chiesto al CEO dell'azienda francese se vi è timore in relazione all'approdo sugli scaffali del titolo Rockstar Games, che nel 2025 calamiterà l'attenzione dei videogiocatori.

Ecco di seguito la risposta del numero uno di Ubisoft a chi ha posto il quesito:

"Il passato ci insegna che ogni volta in cui viene pubblicato un videogioco rilevante come GTA, vi sono moltissime persone che si riavvicinano all'industria, quindi ciò contribuisce indirettamente alle vendite di altri prodotti. Ovviamente teniamo in considerazione l'uscita del gioco e ci organizzeremo in base al suo lancio, di cui non conosciamo esattamente la data. Riteniamo possa essere più vicino all'anno fiscale 2026 che a quello precedente. In ogni caso, generalmente si tratta di un evento positivo per il mercato e anche in corrispondenza del lancio di GTA 5 e GTA Online abbiamo generato ottimi profitti con i nostri titoli."

Come si può leggere dalle dichiarazioni di Guillemot, è molto probabile che il rumore generato da un prodotto del calibro di Grand Theft Auto 6 possa riavvicinare ai videogiochi così tanti utenti da far bene all'intera industria.

