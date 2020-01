GTA 6 non uscirà troppo presto secondo un ex dipendente Rockstar

Da tempo si parla della possibile uscita di GTA 6 nel 2020 o 2021, secondo un ex dipendente di Rockstar Games però l'attesa per il nuovo episodio della serie sarebbe in realtà ancora molto lunga.

La compagnia di analisi finanziaria Jeffries ha recentemente interpellato Darion Lowenstein, ex Rockstar Games, per cercare di capire quali siano i piani della compagnia. Darion non è a conoscenza dei progetti attuali dell'azienda non facendo più parte della stessa, tuttavia molti suoi amici ed ex colleghi gli avrebbero riferito di "non aspettarsi l'uscita di GTA 6 troppo presto."

Secondo quanto riportato da Lowenstein, lo studio non pubblicherà il gioco fino a quando questo non raggiungerà gli standard qualitativi richiesti, indipendentemente da quanto tempo sia necessario per soddisfare questa condizione. L'intervistato dichiara che, a suo avviso, GTA 6 potrebbe uscire nell'autunno del 2021, difficile aspettarsi una pubblicazione prima di questa finestra temporale.

Lo stesso Dario è convinto che l'annuncio di GTA 6 ed il primo trailer arriveranno pochi mesi prima del lancio e dunque probabilmente non nel 2020. In ogni caso si tratta solamente di speculazioni da parte di una fonte certamente attendibile data la sua esperienza nel settore ma non aggiornata sui piani e le attuali scadenze in quanto non più dipendente Rockstar da molto tempo.