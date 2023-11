GTA 6 non è ancora uscito ma i fan sono già divisi sulla mappa di Vice City

Il primo trailer di GTA 6 sarà finalmente pubblicato a dicembre, ma nel mentre Rockstar ultima i suoi preparativi, i giocatori si sono già lanciati in una discussione riguardante la (presunta) mappa di Vice City che potremo esplorare in-game.

Sebbene non sia mai arrivata una conferma ufficiale da parte di Rockstar, i leak che hanno colpito in passato GTA 6 suggeriscono in maniera nemmeno troppo sottile che il nuovo capitolo della serie sarà ambientato a Vice City. Certamente alcuni dettagli potrebbero essere stati cambiati, anche in maniera considerevole, durante gli ultimi mesi di sviluppo, ma sulla base di quanto emerso l'utenza sta già discutendo animatamente di ciò che potrebbe offrire la mappa.

Al momento sono emersi due schieramenti distinti: chi considera la mappa sin troppo vasta e potenzialmente vuota, e quelli che sono già convinti che le sue dimensioni siano perfette. Un thread aperto su reddit afferma che Vice City è "troppo piccola", ma alcuni utenti hanno fatto notare che la mappa potrebbe ospitare ben più di una singola città. C'è inoltre da considerare che la verticalità potrebbe giocare un ruolo fondamentale.

Un utente che ritiene invece promettenti le dimensioni della mappa ritiene che "sicuramente sarà più densa e progettata meglio come lo era quella di RDR2. E con più interni!". Anche un ex sviluppatore di Rockstar si è espresso nelle scorse settimane, ammttendo di sperare che la mappa di GTA 6 sia più piccola rispetto alle ultime iterazioni del franchise.

Al momento possiamo soltanto fare ipotesi e speculare sul design che Rockstar potrebbe proporre con il nuovo capitolo della sua più fortunata serie videoludica. L'attesa è ormai quasi finita, e nel frattempo vi invitiamo a ripercorrere con noi la storia di GTA.