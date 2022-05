GTA 6 non è ancora uscito e forse uscirà tra anni, ma ha già battuto un record

Quando esce GTA 6? Bella domanda, ma attualmente priva di una risposta concreta, anche se c'è chi ipotizza un lancio previsto tra il 2024 e il 2025 e chi spera invece in un debutto nel corso del 2023. Ma non è questo che ci interessa al momento, quanto il fatto che Grand Theft Auto 6 abbia già battuto un record. Dove? Su Twitter.

Con un brevissimo messaggio, il 4 febbraio scorso Rockstar Games ha confermato l'esistenza di GTA 6 con queste parole "We're pleased to confirm that active development for the next entry in the series is underway."

Proprio questo è il Tweet a tema videogiochi con il maggior numero di mi piace su Twitter, ben 599.000, record assoluto per i cinguettii legati al gaming. Al secondo posto il Tweet del primo giugno 2020 nel quale Sony annunciava il rinvio dell'evento di presentazione di PS5, inizialmente previsto per il 4 giugno, il messaggio in questione ha 510.000 mi piace e ha ottenuto 110.000 retweet.

Terzo posto per l'annuncio della data di uscita di Splatoon 3, il Tweet pubblicato lo scorso 22 aprile sul profilo giapponese del gioco ha racimolato in due settimane 364.000 mi piace, a testimonianza di quanto il titolo Nintendo sia particolarmente atteso in Giappone.