GTA 6 non verrà annunciato nel 2023? Se ne parla l'anno prossimo per un leaker

Rockstar Games continua a mantenere il più totale silenzio sullo sviluppo di Grand Theft Auto VI, regolarmente corso ma del quale sostanzialmente non si sa nulla di certo. Da tempo si dibatte su quando verrà annunciato GTA 6, ma secondo un leaker il reveal non avverrà nel corso del 2023.

Chris Marxx, insider che in precedenza ha correttamente anticipato annunci relativi a Payday 3, Dragon's Dogma II ed il nuovo Fable, sostiene che è molto improbabile che Rockstar mostri ufficialmente il nuovo episodio di Grand Theft Auto già quest'anno, rimandando il tutto al 2024. Secondo il leaker, la compagnia newyorkese intende far passare un anno intero tra l'annuncio ufficiale di GTA 6 ed il suo esordio sul mercato, e c'è la concreta possibilità che il gioco subisca un rinvio interno con debutto sul mercato non prima del 2025.

Marxx aveva riportato questi dettagli lo scorso maggio su Twitter, per poi riportare in alto il messaggio aggiungendo che "credo siano proprio questi i piani di Rockstar". Se fosse davvero questo il caso, sarebbe dunque difficile vedere GTA 6 in azione già nei prossimi mesi, sebbene come al solito in questi casi è importante prendere con il beneficio del dubbio le informazioni trapelate. Ad oggi comunque non c'è nessun indizio concreto che lasci intendere un annuncio di GTA 6 a breve, con i fan che dovranno continuare a portare ancora molta pazienza.

Nel frattempo c'è anche chi fa qualche scommessa: secondo un analista GTA 6 venderà 14 milioni di copie al lancio, generando incassi per un miliardo di dollari.