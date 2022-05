GTA 6: novità in arrivo? Il boss di Take-Two parlerà presto del 'futuro dei videogiochi'

La redazione di GamesIndustry.biz conferma che il massimo esponente di Take-Two, Strauss Zelnick, presenzierà alla prossima edizione del GI Live Online per discutere del "futuro dei videogiochi". La speranza dei fan di Grand Theft Auto è perciò quella di ricevere delle nuove informazioni su GTA 6.

La partecipazione del CEO di Take-Two all'importante kermesse mediatica di GamesIndustry, infatti, darà ufficialmente il via all'evento con una video intervista a Zelnick sul tema del "futuro dell'industria dei videogiochi".

La due giorni del GI Live Online partirà martedì 31 maggio: l'intervento del boss di Take-Two, di conseguenza, è previsto proprio per l'ultima giornata di maggio e sono in tanti a chiedersi se Zelnick fornirà nuovi dettagli sullo sviluppo del prossimo, attesissimo capitolo di Grand Theft Auto.

La conferma ufficiale sullo sviluppo di GTA 6 da parte di Take-Two e Rockstar Games, d'altronde, è arrivata "solo" a febbraio e con una comunicazione a cornice del reveal della data d'uscita di GTA 5 nextgen su PS5 e Xbox Series X/S, di conseguenza è lecito guardare al GI Live Online di fine maggio come ad un appuntamento "meritevole di attenzione" da parte degli appassionati e della stampa di settore. E questo, per tacere delle sorprese ulteriori che Zelnick potrebbe riservarci sui videogiochi in sviluppo presso le numerose sussidiarie di Take-Two.