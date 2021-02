GTA 6: nuova ondata di leak da Reddit ma il topic è stato chiuso e rimosso

Alla fine della scorsa settimana un topic su Reddit ha attirato l'attenzione di molti, nel topic venivano rivelati importanti dettagli su GTA 6: la fonte sosteneva di aver lavorato per Rockstar Games, nel weekend un secondo utente anonimo è tornato alla carica ma i moderatori hanno rimosso rapidamente chiuso e rimosso il post...

L'autore sostiene che quanto da lui svelato verrà "confermato molto presto", nel suo lungo topic la fonte parla del motore grafico di GTA 6 sostenendo che Rockstar Games utilizzerà per questo progetto lo stesso engine di GTA V e RDR2 in versione ovviamente migliorata con tanto di supporto per il Ray Tracing.

Il misterioso ex dipendente Rockstar ribadisce poi che il gioco offrirà una notevole libertà di esplorazione e che la mappa sarà piuttosto vasta, per attraversarla interamente saranno necessari circa 13/15 minuti, leggermente meno rispetto ai 15/20 minuti richiesti da Red Dead Redemption 2 per arrivare alle due estremità.

Il protagonista viene identificato come Ricardo (nome in codice) e si fa menzione anche di un personaggio femminile chiamato Frankie. Il gioco sarà ambientato idealmente tra gli anni '70 e '80 e proprio quest'ultimo decennio sembra avere avuto una grande influenza in particolare sulla colonna sonora (vengono citati a tal proposito i Pet Shop Boys). Rispetto al precedente leak vengono rivelate due nuove ambientazioni, ovvero Liberty City e Cuba, mentre prima si parlava della Florida. Il leaker ha poi pubblicato la lista dei veicoli di GTA 6 ed ha infine ribadito che molti elementi del gameplay apparsi in Red Dead Redemption 2 faranno la loro comparsa anche nel nuovo GTA.

Difficile avere le idee chiare al momento, la fonte ha cambiato più volte versione su quanto riportato dichiarando che "molti dettagli che ho svelato la prima volta sono stati fraintesi", rendendo il tutto ancora più confusionario. Al momento l'unica certezza è che GTA 6 non è mai stato annunciato da Rockstar Games, dunque vi invitiamo come sempre a prendere i rumor con le dovute precauzioni, in questo caso oltretutto i moderatori di Reddit hanno chiuso il topic segnalando come la fonte non sia attendibile e bollando il tutto come "altamente improbabile."