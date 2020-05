GTA 6: una nuova teoria sull'uscita tira in ballo l'economia di GTA Online

Rockstar Games continua a mantenere il più stretto riserbo su GTA 6, titolo mai annunciato di cui si continua a vociferare da mesi e mesi. Alcuni fan, tuttavia, sono convinti che l'annuncio avverrà quest'anno e hanno elaborato una teoria molto particolare.

Stando ad una teoria elaborata da alcuni giocatori e rilanciata anche su Inverse, Rockstar Games starebbe alterando e peggiorando l'economia interna di GTA Online per preparare il terreno all'annuncio di GTA 6, che dovrebbe avvenire nel corso di quest'anno. È stato notato che molti oggetti acquistabili con i GTA$ (valuta in-game ottenibile giocando ma anche mediante microtransazioni) stanno diventando sempre più costosi: l'esempio più lampante è rappresentato dall'automobile Sultan Classic, che nel 2013 era venduta a 13.000 GTA$ e che lo scorso gennaio, nella sua versione dell'Heist Update, è arrivata fino alla bellezza di 1,2 milioni di GTA$. Secondo l'utente di Reddit James_Torelli, manovre di questo tipo sarebbero state attuate per "rovinare l'economia di GTA Online e garantire maggiori vendite per GTA 6 e la sua modalità online".

La tempistica giocherebbe un ruolo fondamentale: "La tempistica di questo collasso collocherebbe l'annuncio di GTA 6 nel corso di quest'anno, e il lancio entro i prossimi tre anni", aggiunge l'utente. All'aumento di prezzi, dovrebbe far seguito un rallentamento del supporto e una diminuzione dei nuovi contenuti per la GTA Online, portando infine ad un progressivo abbandono del gioco attuale per spingere i giocatori ad attendere il nuovo GTA 6 Online.

A noi sembra una teoria parecchio improbabile e campata in aria. Voi cosa ne pensate? Intanto, prosegue il mistero su l gioco: secondo il giornalista Jason Schreier, lo sviluppo di GTA 6 sarebbe ancora all'inizio e la data di lancio ancora lontana.