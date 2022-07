GTA 6, nuove anticipazioni: mappa vastissima e isole caraibiche in un nuovo leak

Il leaker Matheusvictorbr-, già protagonista di alcune rivelazioni su Rockstar in passato, ha scatenato l'interesse dei fan di GTA 6 con dei tweet in cui vengono svelati alcuni dettagli riguardo all'estensione della mappa di gioco e alle regioni incluse al suo interno. Scopriamo insieme di che si tratta.

Come vediamo nei tweet in calce alla news, il leaker, rispondendo alle domande di alcuni fan circa le caratteristiche della mappa, ha detto a chiare lettere che la mappa di GTA VI sarà grande almeno quanto quella di Red Dead Online 2. Al suo interno, continua il leaker, potrebbero essere incluse anche le isole caraibiche, che tuttavia non saranno accessibili a mondo aperto, lasciando intendere la presenza di alcune soluzioni di continuità come cutscenes o simili.

Il leaker ha poi avuto modo di parlare anche del comparto online della serie. Stando alle sue parole, la prossima ambientazione di GTA Online sarà nientemeno che una versione moderna di Liberty City, il cui sviluppo, tuttavia, è ancora in fase embrionale.

Per adesso si tratta di semplici voci di corridoio, motivo per il quale vi invitiamo a prendere queste dichiarazioni con le pinze, in attesa di eventuali conferme o smentite da parte di Rockstar.

Rimanendo in tema, i più recenti leak suggerivano che GTA 6 potrebbe includere dei personaggi femminili, un'idea che non tutti i fan sembrano aver accolto con favore.