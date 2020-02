GTA 6: nuovi indizi, Rockstar Games cerca un Technical Build Engineer

Un recente annuncio di lavoro pubblicato da Rockstar Games ha riacceso i rumor su GTA 6: la compagnia è attualmente alla ricerca di un Technical Build Engineer per lavorare su un progetto non meglio specificato che ma che potrebbe essere proprio il nuovo episodio di Grand Theft Auto.

Il candidato dovrà avere ottime skills con tutti i principali linguaggi di programmazione e buone doti di comunicazione, la figura professionale richiesta lavorerà a stretto contatto con gli sviluppatori e con il reparto controllo qualità per fare in modo che il gioco risulti stabile e perfettamente funzionante già al lancio.

Non è ovviamente sicuro che il Technical Build Engineer debba lavorare su GTA VI e potrebbe dunque occuparsi anche di altri progetti, sono molti però a credere che la prossima hit di Rockstar Games sia proprio Grand Theft Auto 6, da qui la convinzione che l'azienda stia assumendo nuova forza lavoro per accelerare lo sviluppo.

Secondo varie fonti (tra cui un ex dipendente Rockstar Games) il prossimo episodio di GTA potrebbe essere annunciato quest'anno ma certamente non uscirà nel 2020, sono in molti a puntare su un lancio fissato per il 2022 presumibilmente su tutte le principali piattaforme tra cui PC, PlayStation 5 e Xbox Series X.