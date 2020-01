GTA 6: il nuovo easter egg di GTA 5 rivela indizi sulla mappa di Project Americas?

Un utente di Reddit ci mostra un cartellone pubblicitario di GTA 5 che sembrerebbe fornire degli indizi su Project Americas, il nome in codice che, a detta delle voci di corridoio rimbalzate in rete in questi mesi, viene utilizzato internamente dagli sviluppatori di Rockstar Games che stanno lavorando a GTA 6.

Nel ricostruire l'intera vicenda, il redditor invita gli appassionati di Grand Theft Auto 5 ad ammirare il cartellone pubblicitario e il sito ingame della Six Figure Temps, un fittizio operatore turistico di Los Santos in cerca di personale con cui espandere la propria attività illegale dedita all'importazione di droga.

A detta dell'utente della community del popolare forum videoludico, dietro all'ovvio (e, se vogliamo, un po' banale) riferimento numerico al "Six" di GTA 6, gli autori di Rockstar avrebbero nascosto degli indizi che conducono verso Project Americas: il sito internet della Six Figure Temps informa infatti i futuri dipendenti della compagnia di dover svolgere il proprio lavoro visitando il Centro e Sud America, due aree geografiche che ricorrono spesso nei rumor sulla mappa di GTA 6.

In questo complesso easter egg trova spazio anche un'altra nazione citata più volte dalle indiscrezioni e dai presunti leak del Grand Theft Auto nextgen: la sponsorizzazione ufficiale del cartellone pubblicitario della Six Figure Temps è firmata dalla Adios Airlines, una compagnia aerea di Porto Rico citata sia in GTA IV che GTA V.