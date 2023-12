GTA 6 oltrepasserà i limiti di ciò che è possibile in un open world, parola di Rockstar

Con i leak che ne hanno anticipato l'arrivo, Rockstar Games ha deciso di pubblicare prima del previsto il trailer di debutto di GTA 6, il nuovo attesissimo episodio della serie open world, in arrivo non prima del 2025.

Come dimostrano anche le oltre 44 milioni di visualizzazioni del trailer di GTA 6, le attese per la nuova iterazione di Grand Theft Auto, un franchise che ha costantemente portato avanti l'asticella dei giochi open world, è naturalmente alle stelle. Secondo le parole di Sam Houser di Rockstar Games, non rimarremo delusi quando il titolo avrà finalmente raggiunto gli scaffali di tutto il mondo.

"Grand Theft Auto 6 continua i nostri sforzi per spingere i limiti di ciò che è possibile in esperienze open-world altamente coinvolgenti e basate sulla trama", sono le parole di Sam Houser, che ha rimarcato la voglia di innovare da parte di Rockstar con la serie di Grand Theft Auto. "Siamo entusiasti di poter condividere questa nuova visione con giocatori di tutto il mondo", ha quindi concluso.

Dal punto di vista del gameplay e della struttura ludica è ancora presto per esprimersi, ma il primo trailer ha sicuramente messo in risalto un'ambientazione coinvolgente e ricca di dettagli, per una Vice City completamente rinnovata in vista dell'arrivo del nuovo capitolo. Per ulteriori approfondimenti, vi rimandiamo alla nostra Anteprima di GTA 6.