GTA 6 Online avrà supporto nativo a GTA RP? Il team di FiveM e RedM entra in Rockstar

È arrivato come un fulmine a ciel sereno l'annuncio relativo all'ingresso di Cfx.re nella grande famiglia di Rockstar Games. Per chi non sapesse di cosa stiamo parlando, si tratta di un team di sviluppo molto conosciuto tra i fan di GTA RP.

Cfx.re è infatti il gruppo che si è occupato della realizzazione di FiveM e RedM, due delle mod che hanno permesso negli ultimi anni ai giocatori di sbizzarrirsi con il roleplay in GTA Online, riportando in auge la componente multiplayer del gioco Rockstar anche su piattaforme come Twitch e YouTube.

Stando a quanto dichiarato dai creatori della nota serie, l'ingresso di Cfx.re nell'azienda permetterà di supportare meglio le mod e le relative community in futuro. Sebbene nell'articolo pubblicato sul sito ufficiale di Rockstar Games si citino solo Grand Theft Auto V e Red Dead Redemption 2, non possiamo escludere che qualcosa stia bollendo in pentola e, visto l'incredibile successo ottenuto dall'RP negli ultimi anni, il colosso dell'industria videoludica abbia voluto procurarsi gli strumenti per implementare nativamente alcune funzionalità nel prossimo capitolo della serie, così che non siano necessarie applicazioni esterne per poter giocare in RP. Se così fosse, potremmo assistere anche all'arrivo di GTA RP nella versione console di GTA 6.

In attesa di scoprire i risvolti di questa acquisizione, vi ricordiamo che il CEO di Take-Two potrebbe aver svelato la finestra di lancio di Grand Theft Auto 6.