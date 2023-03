GTA 6 Online già esiste? Multiplayer fino a 32 giocatori, secondo un leak

Il prossimo episodio di Grand Theft Auto continua ad essere avvolto nel mistero, ma sempre al centro di rumor e leak. E dopo aver visto la possibile mappa di GTA 6 a confronto con GTA 5, qualcuno sostiene che nei diversi video leak emersi negli scorsi mesi siano presenti anche le componenti online del gioco.

Come riportato dal leaker InfinityBesk, in precedenza molto attivo su tutti i temi riguardanti la serie di GTA, tra i numerosi filmati emersi in rete lo scorso settembre ci sarebbero anche stralci di gameplay tratto da GTA VI Online, seppur nulla di particolarmente grande o elaborato. Un dettagli dei filmati messo in evidenza da InfinityBesk lascerebbe tuttavia intendere che il comparto multiplayer in rete del prossimo capitolo della serie Rockstar Games offrirà partite fino a 32 giocatori contemporaneamente. Non si tratterebbe in verità di chissà quali progressi dato che l'attuale GTA Online coinvolge già un massimo di 30 giocatori, ma è stato sufficiente per attirare l'attenzione dei fan sui social.

Chiaramente siamo sempre nell'ambito delle ipotesi e non ci sono ancora conferme definitive in tal senso: Rockstar continua a mantenere il più totale riserbo su GTA VI ed i suoi contenuti, e per ora non c'è alcun indizio su quando potrebbe avvenire l'annuncio del gioco. Ma curiosità di scoprire cosa offrirà l'opera, anche per il gioco online, si mantiene stellare.

Nel frattempo secondo gli utenti Rockstar si sta impigrendo con GTA Online, ed hanno manifestato dunque il loro malcontento.