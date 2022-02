GTA 6 sarà solo online? Rockstar 'crede nei giochi singleplayer', spiega Zelnick

Dopo aver confermato ai propri azionisti lo sviluppo di numerosi sequel di Take2, il massimo esponente della compagnia, Strauss Zelnick, ribadisce la centralità delle esperienze singleplayer nella visione portata avanti da Rockstar Games con progetti come GTA Online The Contract e l'attesissimo Grand Theft Auto 6.

Nel corso dell'ultima riunione tenutasi con gli investitori di Take-Two per esporre i risultati finanziari dell'azienda, Zelnick ha ritenuto opportuno precisare che "c'è stato un tempo in cui un paio di nostri concorrenti pensavano che i videogiochi singleplayer fossero destinati a morire. Noi però non abbiamo mai preso quella posizione. Sappiamo che lì fuori c'è spazio per giochi singleplayer e ce ne sarà ancora in futuro".

Riferendosi espressamente al lavoro di Rockstar Games, il boss di Take-Two spiega che "ci sono poi videogiochi che dovrebbero essere solo delle esperienze multiplayer. Il team di Rockstar è noto per la sua capacità di sviluppare giochi con una grande narrazione e sì, il nome di Rockstar è famoso anche tra chi ama queste fantastiche esperienze multigiocatore a mondo aperto. È perciò chiaro a tutti che Rockstar sa fare molto bene entrambe le cose".

Pur senza citare apertamente GTA 6, il massimo esponente di Take2 ritiene che l'approccio adottato da Rockstar nello sviluppo dei suoi prossimi progetti (ivi compreso ovviamente il nuovo Grand Theft Auto) possa essere sintetizzato dall'elevata qualità dell'espansione The Contract di GTA Online: "I consumatori sono davvero entusiasti delle abilità narrative di Rockstar e, al tempo stesso, hanno contribuito a rendere il nostro ultimo trimestre davvero ottimo grazie al loro impegno in Grand Theft Auto Online. Quindi c'è molta eccitazione e interesse per questo genere di esperienze, perciò la mia risposta non può che essere letta in tal senso".