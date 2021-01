GTA 6: Open World che cambia e città che si evolvono, secondo i brevetti!

Stando ad alcuni brevetti depositati da Take Two, il nuovo gioco di Rockstar potrebbe presentare un mondo dinamico, con città che cambiano il proprio layout e quartieri che si evolvono in base alle azioni compiute dal giocatore. Si tratta di GTA 6? E se così fosse, questo sistema ne rivoluzionerà il gameplay?

Seguendo le informazioni contenute nella documentazione allegata al brevetto, scopriamo infatti delle importanti indicazioni sulle intenzioni nutrite da Take-Two per rendere ancora più profonda e stratificata la giocabilità e l'esperienza free roaming nei propri titoli next gen.

L'ultimo brevetto, depositato il 29 ottobre 2020, illustra ad esempio un sistema per gestire numerosi "bivi evolutivi" da far prendere alle città, ai quartieri e a determinate porzioni della mappa. In un contesto ludico come quello di GTA 6, l'integrazione di questo sistema potrebbe stravolgere l'aspetto delle città in base alle azioni compiute dal proprio alter-ego.

Il nuovo brevetto di Take-Two, oltretutto, sembrerebbe interessare anche l'intelligenza artificiale dei personaggi secondari, suggerendo dei profondi cambiamenti nelle routine comportamentali dei PNG in conseguenza delle modifiche apportate alla mappa e, quindi, delle attività svolte dal giocatore.

Nell'impaziente attesa di scoprire cosa bolle in pentola dalle parti della Grande R, vi ricordiamo che sulle pagine di Everyeye.it potete leggere il nostro speciale che riassume tutte le aspettative su personaggi gameplay e scenari di GTA 6.