GTA 6 ha il suo rivale open world: cosa sappiamo di Everywhere?

Riassumiamo tutto ciò che sappiamo su Everywhere, un gioco a mondo aperto realizzato da ex sviluppatori Rockstar che, in base ai brevetti depositati, sembra potenzialmente rivoluzionario.

Nonostante le informazioni ufficiali su questo ambizioso progetto con vista sulla next gen scarseggino, il lungo silenzio mediatico della software house Build A Rocket Boy è stato rotto di recente con la scoperta di due brevetti su Everywhere registrati dagli ex Rockstar.

Il primo di questi brevetti concretizza le ambizioni open world del team fondato e diretto dall' ex Presidente di Rockstar North Leslie Benzies, tratteggiando una dimensione digitale in grado di interconnettersi con il mondo reale sia tramite microtransazioni che con funzionalità transmediali tra serie TV, musica, streaming di gameplay ed elementi multiplayer non meglio precisati.

Non meno criptico è il secondo patent registrato da Build A Rocket Boy per brevettare un sistema di gameplay influenzato dalla musica, con personaggi che reagiscono alla colonna sonora, brani che mutano in base alle condizioni climatiche e canzoni che "si armonizzano" con il sistema di combattimento multiplayer.

Tra i tanti quesiti sollevati dai brevetti depositati dagli autori al seguito di Benzies, c'è però la granitica certezza rappresentata dal budget di oltre 40 milioni di dollari per Everywhere che i vertici di Build A Rocket Boy sono riusciti ad assicurarsi da un nutrito pool di finanziatori che comprende, tra gli altri, NetEase, Makers e Galaxy Interactive.