GTA 6: il parere di un noto insider su sviluppo, annuncio e periodo di lancio

Spronato dai suoi follower su Twitter a condividere dei retroscena su GTA 6, l'insider conosciuto come Yan2295 ha offerto il suo parere sullo sviluppo, sulle tempistiche di annuncio e sulla finestra di lancio del prossimo, attesissimo capitolo della saga di Grand Theft Auto.

Negli scorsi anni, Yan2295 ha dimostrato di essere una fonte piuttosto affidabile di anticipazioni sui contenuti aggiuntivi di GTA Online, specie con le previsioni sul DLC a tema casinò e nightclub che si sono rivelate veritiere, come ben saprà chi si è cimentato nelle attività multiplayer del Colpo al Casinò Diamond.

Nel suo ultimo messaggio pubblicato sui social, la sedicente "gola profonda" di Rockstar ha così provato a rispondere in maniera sintetica alle migliaia di domande postegli dai fan in questa lunga attesa per l'annuncio ufficiale di GTA 6. Yan2295 specifica quindi che "Sì, GTA 6 è attualmente in fase di sviluppo. No, non arriverà presto. No, non so quando verrà presentato o lanciato, quindi ora potete smettere di chiedermelo".

Nella speranza di ricevere al più presto delle novità da parte di Take Two, vi ricordiamo che, di recente, Tarek Hamad e Scott Butchard di Rockstar Games hanno discusso del futuro della Grande R ribadendo che il singleplayer sarà di fondamentale importanza in GTA 6 e in tutti i prossimi progetti della compagnia.