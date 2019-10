GTA 6 su PC, PS5 e Xbox Scarlett: trapela la lista parziale dei brani delle stazioni radio

Non pago del clamore mediatico suscitato dall'enorme leak su GTA 6 di cui si è reso recentemente protagonista, il redditor conosciuto come "TemperatureRising45" torna sotto i riflettori mediatici per svelare quella che, a suo giudizio, rappresenterà la lista parziale dei brani che ascolteremo nelle stazioni radio di GTA 6.

Secondo quanto riferito dall'autore di questo rumor, la presenza di questi brani nella soundtrack interattiva del prossimo Grand Theft Auto gli sarebbe stata confermata da una non meglio specificata fonte anonima.

Nei giorni scorsi, anche un altro leak di Rockstar India su GTA 6 ha coinvolto una fonte che sembrerebbe essere impegnata nello sviluppo del titolo, rivelando tante informazioni sull'action free roaming della Grande R. A ogni modo, eccovi la lista delle canzoni citate da TemperatureRising45 per le stazioni radio di GTA 6:

Nirvana - Lithium

Childish Gambino - Redbone

Wiz Khalifa - Medicated

The Eagles - Take It Easy

Eminem - The Real Slim Shady

Nico Segal - Sunday Candy

Hopsin - I Sag My Pants

Nate Dogg - Regulate

The Notorious B.I.G. - Notorious Thugs

Soundgarden - The Day I Tried to Live

Pearl Jam - Last Kiss

War - Why Can't We Be Friends?

Bob Seger - Fire Lake

Biz Markie - Just A Friend

Alice in Chains - Got Me Wrong

Bob Marley - No woman, no cry

Israel K - Somewhere Over The Rainbow

The Strokes - You Only Live Once

Squeeze - Up The Junction

XXXTentacion - Sad

Juice WRLD - Lucid Dreams

Guns N' Roses - Sweet Child O' Mine

Shooting Star - Bad Company

Dio - Rainbow in the Park

Come sempre, vi esortiamo a prendere questi numerosi rumor su GTA 6 per ciò che sono, ossia delle mere indiscrezioni provenienti da fonti non confermate e che, per questo, potrebbero risultare del tutto infondate. A prescindere dalla veridicità o meno di questo leak, cosa ne pensate di queste canzoni? Sareste felici di ascoltarle passando da una stazione radio all'altra nel corso delle nostre scorribande digitali per le strade di GTA 6 su next-gen? Fatecelo sapere con un commento.