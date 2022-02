GTA 6: perché svilupparlo quando GTA 5 vende ancora tanto? Risponde Take-Two

GTA 5 ha venduto 160 milioni di copie dal lancio, un risultato incredibile secondo solo al primato detenuto da Minecraft. Come se non bastasse, GTA Online continua a confermarsi tra le esperienze multiplayer online più popolari e a fruttare nelle casse di Take-Two Interactive guadagni ingenti e costanti.

Ma allora qual è l'esigenza che ha spinto Rockstar Games e Take-Two ad avviare lo sviluppo di GTA 6? A questa domanda ha risposto direttamente il CEO di Take-Two, Strauss Zelnick:

"Bisogna sempre essere al passo coi tempi. Bisogna sempre essere pronti a portare ai consumatori ciò che desiderano. Nel momento in cui provi a proteggere il passato, diventi irrilevante. Sono elettrizzato dal fatto che Rockstar stia lavorando alla prossima iterazione di Grand Theft Auto. Non ho dubbi che sarà un prodotto semplicemente fantastico e ci sono tutte le prove del passato per credere che anche il catalogo di Grand Theft Auto continuerà a funzionare".



Anche dal punto di vista commerciale, Take-Two punta a rendere GTA 6 una hit ancor più grande di GTA 5: Zelnick ha infatti precisato che ogni sequel dei franchise di maggior successo della compagnia hanno sempre venduto più dei predecessori, e ci si aspetta che il trend venga confermato con il nuovo capitolo della serie sandbox open world targata Rockstar Games.