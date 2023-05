GTA 6, periodo di lancio svelato da Take-Two? Potrebbe uscire l'anno prossimo

Il nome di Gran Theft Auto 6 torna nuovamente alla ribalta alla luce di una freschissima dichiarazione di Take-Two, che potrebbe aver indirettamente fissato la finestra di lancio dell'atteso videogioco al prossimo anno fiscale.

In un comunicato stampa diramato per accompagnare il suo ultimo report finanziario, Take-Two ha predetto grandi cose per l'Anno Fiscale 2025 (che si dipanerà da aprile 2024 a marzo 2025), anticipando la pubblicazione di prodotti di alto profilo in grado di far schizzare gli incassi alle stelle. Anche voi avete pensato a Grand Theft Auto 6, vero?

"Guardando avanti, l'Anno Fiscale 2025 è un anno molto atteso per la nostra compagnia", esordisce il comunicato. "Nel corso degli ultimi anni, abbiamo preparato il terreno a una robusta line-up di progetti che secondo il nostro parere saranno in grado di portare il prestigio della compagnia ad un livello più alto. Nell'Anno Fiscale 2025, intendiamo entrare in questa nuova era lanciando dei titoli incredibili che, secondo noi, setteranno nuovi standard nella nostra industria e che ci permetteranno di raggiungere quota 8 miliardi di dollari di incassi netti e 1 miliardo di dollari di Flusso di Cassa Operativo".

Sebbene Take-Two non abbia fatto il nome di Grand Theft Auto 6, è difficile immaginare un gioco più adatto a tale scopo. Poggiando sull'impressionante base delle 175 milioni di copie vendute da GTA 5, il sesto capitolo della serie è senza dubbio uno dei videogiochi più attesi della storia del nostro medium ed è potenzialmente in grado di generare i numeri preventivati dalla compagnia madre. Nell'Anno Fiscale 2023, conclusosi a marzo 2023, Take-Two ha incassato 5,3 miliardi di dollari, un risultato raggiunto anche grazie al contributo di Zynga, compagnia acquisita nel 2022. Per raggiungere il traguardo di 8 miliardi nell'Anno Fiscale 2025, Rockstar Games dovrebbe raddoppiare il numero di titoli che pubblica annualmente o effettuare un'altra grande acquisizione, oppure ancora lanciare un gigante in grado di spaccare il mercato, come appunto GTA 6. L'ultima appare l'evenienza più probabile, dunque Take-Two potrebbe aver indirettamente fissato la finestra di lancio di Grand Theft Auto 6 nel periodo compreso tra marzo 2024 e aprile 2025.

Interpellato da IGN USA, il CEO Strauss Zelnick ha preferito non commentare l'ipotesi Grand Theft Auto 6. Il silenzio dell'esecutivo non stupisce affatto, dal momento che non è solito commentare teorie di questo tipo e i rumor in generale. La convinzione che GTA 6 possa arrivare già l'anno prossimo, in ogni caso, rimane... Guarda caso, di recente l'attore che dovrebbe impersonare il protagonista di GTA 6 si è fatto vedere a Miami.