GTA 6: pioggia di leak su mappa, ambientazione e protagonisti ma è davvero poco credibile

Qualcuno deve averci preso gusto e GTA 6 sembra essere il gioco del momento per leaker e insider: nel weekend è stato pubblicato l'elenco dei veicoli di GTA 6 e nelle scorse ore si è parlato delle ambientazioni del nuovo GTA... tutto bello, ma (più di) qualcosa non torna.

Anche in questo caso, in uno slancio di fantasia, la fonte afferma di lavorare per Rockstar Games ma di non poter rivelare il suo ruolo all'interno dell'azienda. Nonostante questo ha ben pensato di spiattellare le informazioni in suo possesso sulla piattaforma meno credibile e affidabile del web per quanto riguarda leak e rumor... 4Chan, ovviamente.

Il leaker inizia parlando di una mappa di oltre 100 chilometri quadrati, la location in questione è conosciuta con il nome in codice "Americas" e dovrebbe corrispondere alla Florida mentre Miami è indicata con il codename Vice City. Ci saranno anche due isole ma le loro dimensioni non sono note, una sarà però più grande dell'altra e in una di queste comparirà un personaggio conosciuto come The Mexican.

Il protagonista sarebbe conosciuto come il nome in codice Ricardo, cubano dai capelli neri con carnagione chiara e "aspetto simile agli italiani" che alla fine del gioco avrà 34 anni. Le sessioni di Motion Capture sono terminate alla fine del 2019, l'obiettivo di Rockstar sembra essere quello di lanciare GTA 6 su console alla fine del 2023 e in seguito su PC ma questa è solo una finestre indicativa soggetta a variazioni.

Per quanto riguarda la trama si parla di una storia che inizierà a Cuba nel 1978 e si concluderà negli Stati Uniti, con tanti riferimenti e focus sull'immigrazione Cubana degli anni '80, già tema ad esempio di film come Scarface. Non ci saranno invece riferimenti ai giorni nostri. Infine la fonte fa sapere che la colonna sonora è ancora da completare, con tante canzoni da registrare e brani i cui diritti non sono ancora stati acquistati. Il leaker però ha ascoltato una traccia chiamata "Africa."

GTA 6 sarà "il gioco Rockstar più belo di sempre" sotto il profilo tecnico e lo studio sta lavorando per implementare il Ray Tracing, infine viene citato il ritorno di due personaggi: Love Fist e Ken Rosenberg, quest'ultimo tuttavia non sarà lo stesso personaggio già conosciuto in passato ma ne riprenderà solamente il look.

Insomma, tanti nuovi leak da una fonte anonima diffusi su 4Chan... troppo poco credibile, ma da parte nostra abbiamo comunque voluto riportare il tutto per dovere di cronaca.