GTA 6 sarà enorme, tra USA ed Europa potrà durare 500 ore: il rumor di Michael Pachter

Il noto analista Michael Pachter torna a farsi sentire, e questa volta lo fa discutendo di Grand Theft Auto VI, il nuovo capitolo della celeberrima serie curata da Rockstar Games. In questa occasione, Pachter indossa le insolite vesti di insider e prova ad anticiparci qualcosa su quanto avrà da offrire l'attesissimo open world.

Stando alle fonti con cui è entrato in contatto Pachter, GTA VI sarà un gioco su vastissima scala, e Rockstar Games ci starebbe lavorando ormai dal 2014 circa. Sembra inoltre che il titolo si svolgerà in diverse città e ci porterà in giro per il mondo, e in totale si potranno toccare addirittura le 500 ore di gioco per completare l'intera esperienza.

"GTA VI è in fase di sviluppo dal 2014. Probabilmente il codice del gioco non esisteva all'epoca mentre stavano cercando di costruire la storia, ma dal 2015 sì. Chiunque sia così ingenuo da pensare che Rockstar con i suoi 2000 dipendenti sia stata seduta sulle proprie chiappe rigirandosi i pollici... No, non è così, questi ragazzi si stanno dando da fare per creare contenuti straordinari, ma GTA VI richiederà 10 anni o più.

Il motivo è che, a quanto ne so, è un mash-up di Vice City, San Andreas, Liberty City (quindi GTA III) ed Europa, sicuramente Londra. Sarete in grado di andare ovunque in quei continenti e avrete missioni che vi porteranno in tutti quei posti. Probabilmente sarà letteralmente un gioco di quattro o cinquecento ore quando lo tireranno fuori", è quanto ha dichiarato l'analista di Wedbush Securities, che ha inoltre confermato come sarà presente una componente online che accompagnerà l'esperienza single player.

Al momento non sappiamo nulla di ufficiale sul progetto, con Rockstar che si è limitata a svelare l'esistenza di GTA 6 ma senza aggiungere dettagli specifici sul suo nuovo ambizioso sandbox open world. Secondo i precedenti rumor, la colonna sonora del titolo includerà brani di Pet Shop Boys, Rihanna ed Eminem.