GTA 6 è nelle prime fasi di sviluppo e uscirà nel 2024 o 2025 per Tom Henderson

L'insider e leaker Tom Henderson (specializzato nei leak su Battlefield e Call of Duty, ma non solo) ha pubblicato un video sul suo canale YouTube dedicato a GTA 6, raccogliendo tutte le informazioni ed i rumor da lui captati nel corso degli anni.

A quanto pare il nuovo GTA sarà ambientato a Vice City dei giorni nostri con Rockstar Games che vorrebbe avere la massima libertà creativa per i DLC e le espansioni di GTA Online, da qui la decisione di non ambientare il gioco nel passato. Secondo quanto riportato la mappa cambierà e si espanderà con nuove zone e da esplorare in stile Fortnite, questo il termine di paragone utilizzato da Henderson.

Il leaker conferma poi la presenza di protagonisti multipli, tra questi ci sarà anche un personaggio femminile esperto di tecnologia e hacking. Henderson si sofferma poi sulla data di uscita, a suo avviso GTA 6 non uscirà prima del 2024 o 2025, il gioco è ancora nelle primissime fasi di sviluppo e Rockstar vorrebbe lanciare il gioco solo quando PS5 e Xbox Series X/S avranno raggiunto una buona base installata, è prevista ancora una versione PC mentre sembra non ci siano piani per una edizione destinata a PS4 e Xbox One.

Infine, l'insider ribadisce che le criptovalute avranno un ruolo in GTA 6, anche se non è ancora del tutto chiaro come queste verranno integrate nel gioco.