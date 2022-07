GTA 6 con una protagonista donna? Non tutti ne sarebbero felici, a quanto pare

Gran Theft Auto 6 continua ad essere un mistero, dal momento che Rockstar Games non ne ha mai parlato pubblicamente, figuriamoci mostrarlo! Parte del mistero, in ogni caso, potrebbe essere stato dipanato da Jason Schreier, reporter di Bloomberg che ha già dimostrato di essere piuttosto informato sui fatti che accadono nei corridoi dello studio.

Nel suo report di qualche giorno fa, Jason Schreier ha descritto un GTA 6 ambientato a Vice City - la città del vizio ispirata a Miami - e con una maggiore enfasi sugli ambienti al chiuso. Stando alle sue informazioni, il blockbuster sarebbe destinato ad uscire tra aprile 2023 e marzo 2024, con un ambizioso programma post-lancio che dovrebbe introdurre nuove location dopo la pubblicazione (non è chiaro se a pagamento o nell'ambito di GTA Online). In ultimo, ma non importanza, Schreier ha parlato di un duo protagonista a la Bonnie & Clyde, formato dunque da un uomo e una donna.

Ebbene, l'idea di una protagonista femminile non sembra aver accolto il favore di tutti i "fan" del gioco. In rete, purtroppo, sono apparsi commenti piuttosto tristi, molti dei quali raccolti dall'account Twitter Shitty Gamer Takes. Il curatore se n'era andato in "pensione", ma non ha potuto fare a meno di tornare all'opera di fronte ad alcuni esempi di bassezza come "Quindi questo sarà GTA 6: The Woke Edition? Grande...", oppure "Seriamente, nessuno vuole questo. È una serie indirizzata agli uomini. Dateci un uomo da impersonare e qualche squillo con le tette grandi da guardare mentre balla nel tempo libero".

C'è anche un giocatore molto preoccupato per l'assenza degli strip club e delle prostitute (come se la presenza di un protagonista femminile rappresentasse una garanzia di esclusione di certi contenuti). "Mi aspetto l'assenza delle prostitute donne e degli strip club". Un altro utente invece, "non riesce a credere che abbiano rovinato GTA con questa roba woke".

Prima di salutarvi, ci teniamo a precisare che le informazioni condivise fino ad ora sono frutto di un report di Jason Schreier che, per quanto possa essere affidabile, non è certamente una garanzia di ufficialità. Solo Rockstar Games potrà confermare Vice City come teatro degli eventi e la protagonista femminile.